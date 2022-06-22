Італія вже заморозила російських активів на понад 1,7 мільярда євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Італія вже заморозила російських активів на понад 1,7 мільярда євро

Вчора 18:31
22
Після запровадження санкцій італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) заморозила пов’язане з росією майно на суму понад 1,7 млрд євро.
Про це йдеться у звіті Guardia di Finanza на 31 травня 2022 року, пише місцеве видання Italy24 News.
Заморожування активів відбулося в результаті перевірки понад 1,1 тис. російських юридичних та фізичних осіб, причетних до загрози територіальної цілісності та суверенітету України.
«Станом на 31 травня було вжито заходів до 14 осіб, включаючи будівлі, транспортні засоби, яхти, літаки, земельні ділянки та акції компаній на загальну суму понад 1,7 млрд євро», — йдеться у звіті.
Фінансові перевірки щодо російських фізичних та юридичних осіб в Італії розпочалися 23 лютого, після введення санкцій через «визнання» росією так званих «ДНР» та «ЛНР».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.