Італія вже заморозила російських активів на понад 1,7 мільярда євро — Finance.ua

Італія вже заморозила російських активів на понад 1,7 мільярда євро

Вчора 18:31

Після запровадження санкцій італійська фінансова гвардія (Guardia di Finanza) заморозила пов’язане з росією майно на суму понад 1,7 млрд євро.

Про це йдеться у звіті Guardia di Finanza на 31 травня 2022 року, пише місцеве видання Italy24 News.

Заморожування активів відбулося в результаті перевірки понад 1,1 тис. російських юридичних та фізичних осіб, причетних до загрози територіальної цілісності та суверенітету України.

«Станом на 31 травня було вжито заходів до 14 осіб, включаючи будівлі, транспортні засоби, яхти, літаки, земельні ділянки та акції компаній на загальну суму понад 1,7 млрд євро», — йдеться у звіті.

Фінансові перевірки щодо російських фізичних та юридичних осіб в Італії розпочалися 23 лютого, після введення санкцій через «визнання» росією так званих «ДНР» та «ЛНР».

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