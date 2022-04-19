Італія вважає, що ЄС може швидше скоротити енергетичну залежність від росії — Finance.ua

Італія вважає, що ЄС може швидше скоротити енергетичну залежність від росії

Вчора 09:46 — Енергетика

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі вважає, що Європа може зменшити енергетичну залежність від росії швидше, ніж раніше передбачалося.

Про це він розповів в інтерв’ю Corriere della Sera, повідомляє Bloomberg.

«Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, у коротші терміни, ніж ми собі уявляли лише місяць тому, — сказав він. — У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників».

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Внутрішні заходи для скорочення постачання при цьому будуть помірними. Наприклад, зниження температури опалення на 1-2 градуси та подібні зміни для кондиціонерів.

Драґі зауважив, що пропозиція Італії щодо встановлення прайс-кепів на природний газ, який використовується для виробництва електроенергії «здобуває консенсус» серед інших європейських країн. Це також має зменшити залежність від росії.

«Європа продовжує фінансувати росію купівлею нафти й газу, серед іншого, за ціною, яка не має відношення до історичних передумов і собівартості виробництва», — сказав він.

Італія отримує близько 40% газу з росії, але після вторгнення агресора в Україну Італія почала активно шукати альтернативних постачальників. Зокрема, уклала угоду з Алжиром, яка частково замінить російських газ.

Він також сказав, що починає погоджуватися з тими, хто каже, що розмови з путіним «не мають сенсу» і є «марною тратою часу».

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