«У попередній оцінці ЄС виявив, що умови Кремля — очевидне порушення санкцій блоку. Італійський уряд чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які дії», — заявили співрозмовники на умовах анонімності.
Прес-секретар італійського уряду сказав, що там сзвалюють поточну роботу комісії над цим питанням, але не нададуть детальної інформації, оскільки оцінка все ще приблизна.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає, що Європа може зменшити енергетичну залежність від росії швидше, ніж передбачалося раніше.