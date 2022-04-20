Італія готова відмовитися платити рф за газ в рублях — Bloomberg

Вчора 11:24 — Енергетика

Італія відмовиться виконувати умови Кремля щодо оплати газу в рублях, якщо ЄС зробить висновок, що це порушить санкції, пов’язані з вторгненням рф в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

«У попередній оцінці ЄС виявив, що умови Кремля — очевидне порушення санкцій блоку. Італійський уряд чекає, поки Брюссель завершить свій юридичний аналіз, перш ніж робити будь-які дії», — заявили співрозмовники на умовах анонімності.

Прес-секретар італійського уряду сказав, що там сзвалюють поточну роботу комісії над цим питанням, але не нададуть детальної інформації, оскільки оцінка все ще приблизна.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі вважає , що Європа може зменшити енергетичну залежність від росії швидше, ніж передбачалося раніше.

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