Історичний рекорд. Європейські підземні сховища газу майже заповнені — Finance.ua

Історичний рекорд. Європейські підземні сховища газу майже заповнені Сьогодні 16:46 — Енергетика

Історичний рекорд. Європейські підземні сховища газу майже заповнені

Європейські підземні сховища газу (ПСГ) станом вже заповнені на 97,9%, що є рекордним значенням за всю історію спостережень.

Про це повідомляє ExPro з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe.

На сьогодні у європейських ПСГ зберігається понад 105,1 млрд кубометрів газу, тоді як максимальні потужності сховищ складає близько 107,4 млрд куб.

Протягом вересня до сховищ було закачано всього 3,2 млрд куб м газу, що на 62% менше, ніж минулого року за цей період. Це відбулось у зв’язку із тривалими технічними обслуговуваннями в Норвегії через які значні обсяги газу для експорту в Європу були недоступні. У жовтні постачання газу з Норвегії відновилось і за перші 14 днів до сховищ було закачано понад 2,1 млрд куб м.

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У 2022 році сезон закачування тривав до 14 листопада, а сховища тоді були заповнені на 95,6% і в них зберігалось 100,9 млрд куб м газу. В цьому році сховища вже заповнені майже вщент, а відбирати газ в умовах зниженого попиту немає сенсу.

Раніше повідомлялося, що росія шаленими темпами втрачає газовий ринок Європи — постачання російського трубопровідного газу до країн Євросоюзу за підсумками 2023 року впадуть на 65% і становитимуть приблизно 20−25 млрд кубометрів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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