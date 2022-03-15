Іспанія заарештувала яхту одного з головних російських олігархів — Finance.ua

Іспанія заарештувала яхту одного з головних російських олігархів

Вчора 11:16 — Фондовий ринок

85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову. Фото Reuters

Влада Іспанії заарештувала яхту російського олігарха вартістю в 140 млн доларів, яка стоїть в порту Барселони.

Розкішне судно належить голові «Ростєху» Сергію Чемезову, який вважається наближеним до путіна, повідомляє Reuters

«Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить 140 мільйонів доларів», — сказав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Він додав, що планується заарештувати ще судна, але не розповів подробиць.

За даними моніторингового сайту Marine Traffic, яхти, пов’язані ще з двома російськими олігархами, які поки не потрапили під санкції, також пришвартовані в Барселоні. Дані Marine Traffic також свідчать, що заарештована яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого на ремонті на верфі MB92.

Джерела Reuters повідомляють, що 85-метрова яхта «Валері» належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію «Ростєх».

Судно ходить під прапором держави Сент-Вінсент і Гренадіни. Згідно з даними Pandora Papers, судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Джерело в іспанському уряді повідомило Reuters, що яхта залишиться заарештованою, поки влада Іспанії підтвердить її право власності та чи значиться вона в якомусь списку санкцій.

Видання нагадує, що раніше Чемезов заявляв, що росія вийде «переможцем» у війні проти України, попри санкції.

Санкції проти Чемезова

Чемезов потрапив під санкції США у 2014 році та Великої Британії в 2020 році через анексію Криму росією, а цього місяця Сполучені Штати та Австралія внесли його до санкційних списків. Санкції США також були спрямовані проти падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Олігарх не потрапив до останнього європейського списку санкцій, але ЄС запровадив проти нього заходи в 2014 році. Найближчими днями має бути оприлюднений четвертий пакет санкцій ЄС проти росії.

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