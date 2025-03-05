Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні на суму 100 млн євро — Finance.ua
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Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні на суму 100 млн євро

Казна та Політика
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Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні на суму 100 млн євро
Ірландія надасть додатковий пакет допомоги Україні на суму 100 млн євро
Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Кошти буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.
Про це повідомляє RTE.
Уряд Ірландії вважає, що рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні є «дуже серйозною подією». Зокрема, прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав рішення Трампа «серйозним кроком назад» і закликав до подальшої взаємодії між усіма.
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Аналогічної думки і віце-прем'єр Саймон Гарріс, який сказав, що європейські партнери надзвичайно наполегливо працювали останніми днями, щоб продемонструвати не лише солідарність, але й практичну підтримку України. За його словами, все ще існує суттєва вимога, щоб Європейський Союз та США працювали разом у цьому питанні.
Уряд Ірландії також схвалив законопроект, який скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.
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Нагадаємо, раніше прем’єр Ірландії Саймон Гарріс та глава МЗС і міністр оборони Міхол Мартін оголосили про новий значний пакет підтримки для України та її сусідів. Цей пакет у розмірі 36 млн євро від Ірландії забезпечить необхідну гуманітарну допомогу, підтримає реабілітацію та можливу реконструкцію, а також сприятиме досягненню довгострокових цілей України, включаючи мир, стабільність та політичні прагнення, зазначили в уряді.
За матеріалами:
РБК-Україна
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