Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту Вчора 11:04 — Особисті фінанси

Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту

Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких можливі масштабні вкладення у відновлення України.

Відповідний законопроєкт № 9015 рекомендував ухвалити у другому читанні Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, повідомив голова комітету нардеп Данило Гетманцев («Слуга народу»).

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

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Зокрема пропонується усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитною агенцією, у тому числі в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.

«Це важливий законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні під час воєнних дій та повоєнного відновлення», — зазначив Гетманцев.

За його словами, ініціатива передбачає:

підтримку економічної діяльності в Україні;

посилення промислового (зокрема оборонно-промислового) сектора;

створення нових робочих місць;

наповнення бюджетів усіх рівнів коштами від сплати податків, що спричинить посилення сил оборони України.

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