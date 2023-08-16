Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту
Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких можливі масштабні вкладення у відновлення України.
Відповідний законопроєкт № 9015 рекомендував ухвалити у другому читанні Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, повідомив голова комітету нардеп Данило Гетманцев («Слуга народу»).
Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».
Зокрема пропонується усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитною агенцією, у тому числі в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.
«Це важливий законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні під час воєнних дій та повоєнного відновлення», — зазначив Гетманцев.
За його словами, ініціатива передбачає:
- підтримку економічної діяльності в Україні;
- посилення промислового (зокрема оборонно-промислового) сектора;
- створення нових робочих місць;
- наповнення бюджетів усіх рівнів коштами від сплати податків, що спричинить посилення сил оборони України.
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