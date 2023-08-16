Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту — Finance.ua
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Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту

Особисті фінанси
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Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту
Інвестиції в Україні захистять від воєнних ризиків — деталі законопроєкту
Інвестиції в Україні страхуватимуть від воєнних ризиків. Це, серед іншого, дозволить створити умови, в яких можливі масштабні вкладення у відновлення України.
Відповідний законопроєкт № 9015 рекомендував ухвалити у другому читанні Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики, повідомив голова комітету нардеп Данило Гетманцев («Слуга народу»).
Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».
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Зокрема пропонується усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитною агенцією, у тому числі в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.
«Це важливий законопроєкт про страхування інвестицій в Україні від військових ризиків було розроблено з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні під час воєнних дій та повоєнного відновлення», — зазначив Гетманцев.
За його словами, ініціатива передбачає:
  • підтримку економічної діяльності в Україні;
  • посилення промислового (зокрема оборонно-промислового) сектора;
  • створення нових робочих місць;
  • наповнення бюджетів усіх рівнів коштами від сплати податків, що спричинить посилення сил оборони України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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