Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають — Finance.ua

Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають
Ситуація у світі та на фондовому і криптовалютному ринках є максимально нестабільною, відбуваються глобальні економічні зміни.
Про стратегію, що варто обирати для торгівлі на ринку коли він падає розповіли експерти під час онлайн-вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?».
Інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, лектор навчальних програм з інвестування Роберт Лі радить тим, хто заходив у ринок рік або більше тому, піти кількома шляхами:
- Нарощування позицій.
- Хеджування.
- Диверсифікація.
"Я не продавав свої позиції, але і не нарощував їх загалом майже до другого півріччя цього року. Надалі планую просто накопичувати свої позиції за низькими цінами.
Моя головна стратегія — усереднювати позиції, не усереднювати їх бездумно та багато, а дочекатися сильних сигналів до купівлі. Додатково я покращую свої позиції через опціонні стратегії", — розповів Роберт Лі.
Що робити інвесторам-початківцям
Експерт дав рекомендацію для новачків — розділити портфель на кілька частин:
- структурні інструменти ETF or ETN (45-50%);
- цікаві акції, які не враховані в куплені фонди (10-15%);
- до 30% резерв для хеджування (купівля put, продаж call тощо);
- до 20% на високоризикові угоди.
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