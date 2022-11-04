Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають — Finance.ua

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Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають

Фондовий ринок
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Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають
Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають
Ситуація у світі та на фондовому і криптовалютному ринках є максимально нестабільною, відбуваються глобальні економічні зміни.
Про стратегію, що варто обирати для торгівлі на ринку коли він падає розповіли експерти під час онлайн-вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?».
Інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, лектор навчальних програм з інвестування Роберт Лі радить тим, хто заходив у ринок рік або більше тому, піти кількома шляхами:
  1. Нарощування позицій.
  2. Хеджування.
  3. Диверсифікація.
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"Я не продавав свої позиції, але і не нарощував їх загалом майже до другого півріччя цього року. Надалі планую просто накопичувати свої позиції за низькими цінами.
Моя головна стратегія — усереднювати позиції, не усереднювати їх бездумно та багато, а дочекатися сильних сигналів до купівлі. Додатково я покращую свої позиції через опціонні стратегії", — розповів Роберт Лі.

Що робити інвесторам-початківцям

Експерт дав рекомендацію для новачків — розділити портфель на кілька частин:
  • структурні інструменти ETF or ETN (45-50%);
  • цікаві акції, які не враховані в куплені фонди (10-15%);
  • до 30% резерв для хеджування (купівля put, продаж call тощо);
  • до 20% на високоризикові угоди.
За матеріалами:
Finance.ua
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