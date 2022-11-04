Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають — Finance.ua

Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають Вчора 21:00 — Фондовий ринок

Інвестиції під час кризи: що робити, коли ринки падають

Ситуація у світі та на фондовому і криптовалютному ринках є максимально нестабільною, відбуваються глобальні економічні зміни.

Про стратегію, що варто обирати для торгівлі на ринку коли він падає розповіли експерти під час онлайн-вебінару «Крипто-фондова синхронізація: який прогноз?».

Інвестор-практик із досвідом роботи у фінансовій сфері понад 8 років, лектор навчальних програм з інвестування Роберт Лі радить тим, хто заходив у ринок рік або більше тому, піти кількома шляхами:

Нарощування позицій. Хеджування. Диверсифікація.

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"Я не продавав свої позиції, але і не нарощував їх загалом майже до другого півріччя цього року. Надалі планую просто накопичувати свої позиції за низькими цінами.

Моя головна стратегія — усереднювати позиції, не усереднювати їх бездумно та багато, а дочекатися сильних сигналів до купівлі. Додатково я покращую свої позиції через опціонні стратегії", — розповів Роберт Лі.

Що робити інвесторам-початківцям

Експерт дав рекомендацію для новачків — розділити портфель на кілька частин:

структурні інструменти ETF or ETN (45-50%);

цікаві акції, які не враховані в куплені фонди (10-15%);

до 30% резерв для хеджування (купівля put, продаж call тощо);

до 20% на високоризикові угоди.

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