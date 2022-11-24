Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks — Finance.ua

Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks Сьогодні 02:17 — Фінтех і Картки

Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks

Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що 23 листопада Україна «переживає серйозні збої в Інтернеті» після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак рф за тиждень.

Про це NetBlocks повідомляє у Twitter

Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.

Оперативні показники показують, що національне підключення зараз «становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак рф за тиждень».

Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.

Водночас ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України також зробила міжнародний вплив на Молдову.

Поточні дані мережі показують значні одночасні перебої в з’єднанні, що збігаються з тими, що спостерігалися під час ракетного обстрілу 15 числа.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.