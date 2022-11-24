Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks — Finance.ua
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Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks

Фінтех і Картки
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Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks
Інтернет-трафік в Україні впав до 35% від звичайного рівня через російські удари – NetBlocks
Компанія NetBlocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі, зазначає, що 23 листопада Україна «переживає серйозні збої в Інтернеті» після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак рф за тиждень.
Про це NetBlocks повідомляє у Twitter.
Україна знаходиться в епіцентрі блекауту в національному масштабі, що дуже впливає на доступ до Інтернету.
Оперативні показники показують, що національне підключення зараз «становить 35% від попереднього рівня після другого шквалу цілеспрямованих ракетних атак рф за тиждень».
Так, найбільші проблеми з доступом до Інтернету у Полтавській області, де трафік становить лише 7% від звичного рівня. Окрім цього, складна ситуація також спостерігається у Черкаській та Миколаївській областях (8%), Одесі (12%), Житомирі (13%) та інших областях.
Водночас ракетна атака на енергетичну інфраструктуру України також зробила міжнародний вплив на Молдову.
Поточні дані мережі показують значні одночасні перебої в з’єднанні, що збігаються з тими, що спостерігалися під час ракетного обстрілу 15 числа.
За матеріалами:
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