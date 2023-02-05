Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам — Finance.ua

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Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам

Особисті фінанси
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Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам
Intel скорочує зарплати співробітникам і керівникам
Корпорація Intel значно скоротила зарплати співробітників і керівників — через тиждень після того, як компанія опублікувала нижчий, ніж очікувалося, прогноз продажів, викликаний спадом на ринку персональних комп’ютерів.
Про це пише Reuters.
Скорочення становитимуть від 5% базової заробітної плати для співробітників середньої ланки до 25% для генерального директора Пета Гелсінгера, в той час як погодинна заробітна плата працівників компанії не буде скорочена, розповіли джерела агентства.
Речниця Intel Едді Берр заявила, що «зміни покликані більш суттєво вплинути на наш керівний склад і допоможуть підтримати інвестиції та загальну робочу силу».
Минулого тижня Intel заявила, що її прибуток падає, оскільки ринок ПК охолоджується після декількох років зростання під час пандемії.
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Гелсінгер також визнав, що Intel «спіткнулася» і втратила частку ринку на користь таких конкурентів, як Advanced Micro Devices Inc., яка у повідомила про квартальні продажі, що перевищили очікування Уолл-стріт.
Джерело, знайоме зі скороченням зарплат в Intel, повідомило, що на додачу до 5% скорочення для співробітників середньої ланки, працівники рівня віце-президента побачать 10% скорочення, а топ-менеджери компанії, окрім генерального директора, отримають 15% скорочення.
За словами співрозмовника, компанія також знизила свою пенсійну програму 401(k) з 5% до 2,5% і призупинила підвищення за особливі заслуги та щоквартальні премії за результатами роботи.
Щорічні бонуси за результатами діяльності, що базуються на загальних фінансових показниках Intel, залишаться, але ці бонуси були меншими в останні роки, оскільки компанія втратила позиції перед конкурентами, додав співрозмовник.
За матеріалами:
Економічна Правда
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