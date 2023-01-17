Intel потай повернула підтримку для росіян — Finance.ua

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Intel потай повернула підтримку для росіян

Технології&Авто
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Intel потай повернула підтримку для росіян
Intel потай повернула підтримку для росіян
Компанія Intel повернула користувачам з росії та білорусі можливість завантажувати драйвери у межах гарантійних зобов’язань.
Про це пишуть профільні російські медіа.
Компанія оголосила про вихід із російського ринку у квітні 2022 року — після вторгнення рф в Україну.
У січні 2023 року низка профільних російських медіа написала про те, що компанія частково відновила підтримку для користувачів в РФ. Так, користувачам з росії, зокрема, доступні оновлення драйверів.
Раніше отримати доступ до розділу завантаження софта напівпровідникового гіганта американського можна було тільки через VPN.
Як пише англомовний сайт Wccftech, в Intel заявили, що доступ до ресурсів, що відповідають потребам у оновленні драйверів, на кшталт центру завантаження Intel та Intel Download Support Assistant є частиною гарантійних зобов’язань.
«Intel продовжує дотримуватися всіх застосовних експортних правил і санкцій у країнах, в яких працює. Це включає дотримання санкцій та застосування заходів експортного контролю проти росії та білорусі, введених США та їхніми союзниками», — заявили в компанії.
Доступ до ПЗ Intel з росії та білорусі фактично можливий лише за прямим посиланням. Зайти на решту сторінок сайту, як і раніше, не можна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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