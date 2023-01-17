Intel потай повернула підтримку для росіян — Finance.ua

Intel потай повернула підтримку для росіян Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

Intel потай повернула підтримку для росіян

Компанія Intel повернула користувачам з росії та білорусі можливість завантажувати драйвери у межах гарантійних зобов’язань.

Про це пишуть профільні російські медіа.

Компанія оголосила про вихід із російського ринку у квітні 2022 року — після вторгнення рф в Україну.

У січні 2023 року низка профільних російських медіа написала про те, що компанія частково відновила підтримку для користувачів в РФ. Так, користувачам з росії, зокрема, доступні оновлення драйверів.

Раніше отримати доступ до розділу завантаження софта напівпровідникового гіганта американського можна було тільки через VPN.

Як пише англомовний сайт Wccftech, в Intel заявили, що доступ до ресурсів, що відповідають потребам у оновленні драйверів, на кшталт центру завантаження Intel та Intel Download Support Assistant є частиною гарантійних зобов’язань.

«Intel продовжує дотримуватися всіх застосовних експортних правил і санкцій у країнах, в яких працює. Це включає дотримання санкцій та застосування заходів експортного контролю проти росії та білорусі, введених США та їхніми союзниками», — заявили в компанії.

Доступ до ПЗ Intel з росії та білорусі фактично можливий лише за прямим посиланням. Зайти на решту сторінок сайту, як і раніше, не можна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.