ING Bank відмовитися від всіх нових бізнес-контактів з російськими чи білоруськими компаніями — Finance.ua

ING Bank відмовитися від всіх нових бізнес-контактів з російськими чи білоруськими компаніями

Вчора 10:44 — Фондовий ринок

Найбільша банківська група Нідерландів ING Bank ухвалила рішення відмовитися від будь-яких нових бізнес-контактів з будь-якими російськими чи білоруськими компаніями по всьому світу.

Про це повідомив НБУ.

За їхнім повідомлення, нідерландська фінустанова повідомила про це відповідним листом у відповідь на звернення Національного банку.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли , в яких країнах українці вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту

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