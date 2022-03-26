НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту — Finance.ua

НБУ розповів, в яких країнах українці вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту

Вчора 10:00 — Особисті фінанси

НБУ розповіли, в яких країнах українці вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту, НБУ

У перші дні війни багато українців намагалися зняти якомога більше готівки з думкою, що так буде і зручніше, і безпечніше.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

НБУ розповіли детальніше, де українці за кордоном вже можуть обміняти готівкову гривню на іноземну валюту за прийнятним курсом або покласти гроші на банківські рахунки.

Рекомендації. НБУ рекомендує усім, хто лише має намір евакуюватися за кордон, не вивозити з собою готівкову гривню, а внести її на свої банківські рахунки в Україні. Адже, маючи платіжну картку, можна розраховуватися безготівково та знімати гроші у банкоматах за кордоном.

Додамо, що Національний банк не запроваджував жодних обмежень на безготівкові розрахунки як в середині країни, так і за кордоном.

Польща. Із 25 березня українці можуть звернутися до окремих відділень PKO Bank Polski для обміну готівкової гривні на польські злоті. Це стало можливим завдяки підписаній угоді між Національними банками Польщі та України, про яку ми вже загадували. Повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тисяч гривень готівкою на одну людину.

Прийматимуться для обміну банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну). Для обміну потрібно мати з собою паспорт у формі ID-картки або дійсний закордонний паспорт.

Перелік відділень, де можна здійснити обмін: https://cutt.ly/MSZI8c8

Угорщина. В Угорщині обмін готівкової гривні здійснює OTP Bank. У відділеннях цього банку українські громадяни можуть обміняти гривню на угорські форинти у межах ліміту 15000 грн на одну транзакцію.

Крім того, банк пропонує відкрити рахунок у форинтах у спеціальних відділеннях OTP Bank в Угорщині, що надають цю послугу.Ця можливість доступна українцям віком від 18 років (від 14 до 18 років обов’язковою є присутність батьків або законних опікунів) за наявності дійсного паспорта або проїзного документа.

Перелік відділень та детальна інформація: https://cutt.ly/lSSmuj5

Молдова. Задля підтримки громадян України OTP Bank проводитиме валютні операції з українською валютою у своїх відділеннях, розташованих у прикордонних регіонах Молдови, та в деяких філіях у Кишиневі. Обмінні операції здійснюватимуться насамперед на підставі посвідчення особи, виданого органами влади України (внутрішній або закордонний паспорт). Для забезпечення рівного доступу до таких валютних операцій банком встановлено ліміт на обмін гривні — до 3 000 грн на клієнта на день.

Перелік відділень та детальна інформація: https://cutt.ly/fSSmZni

Румунія. У Румунії обмін української гривні на румунські леї проводить Banca Comercială Română. 11 відділень цього банку біля кордону з Україною додатково підкріплені готівкою для допомоги українцям, які перетинають кордон цієї країни. Громадяни України можуть обміняти гривні на суму до 1000 румунських лей на одну людину, маючи із собою дійсний закордонний паспорт.

Перелік відділень, де можна здійснити обмін: https://cutt.ly/LSSWmVh

Словаччина. У Словаччині обмінювати гривні на євро розпочав Tatra banka (дочірній банк групи Raiffeisen). Добовий ліміт на одну людину становить 250 євро. Під час обміну грошей громадянам України необхідно надати дійсний закордонний паспорт.

Обмін відбувається у Братиславі в головному офісі банку, розташованому в торговому центрі Tatracentrum на Hodžovo námestie (з 9.00 до 15.00).

Австрія. В Австрії обміняти готівкову гривню на євро можна у відділеннях Raiffeisen bank та Erste Bank Oesterreich.

У Raiffeisen bank одна людина може обміняти до 500 євро на день, маючи дійсний закордонний паспорт. Перелік посилань на відділення, в яких можна обміняти готівкову гривню:

Raiffeisen bank також анонсував появу послуги з обміну готівкової гривні в Болгарії, Словаччині, Чехії, Угорщині та Румунії. Банк повідомлятиме про це додатково.

У Erste Bank Oesterreich одна людина може обміняти до 300 євро, для цього також потрібно мати з собою дійсний закордонний паспорт.

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