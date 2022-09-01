Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1% — Finance.ua

Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1% Вчора 07:01 — Світ

Інфляція у єврозоні досягла рекордних 9,1%

Зростання споживчих цін у єврозоні в серпні 2022 року відносно серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

Такі попередні оцінки Євростат оприлюднив 31 серпня.

Нагадаємо, до єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словаччина, Словенія та Фінляндія.

Інфляція у серпні очікувано становитиме 9,1%, тоді як у липні становила 8,9%, що також було історичним максимумом.

За категоріями, найбільше зросли ціни на енергоносії (38,3% — що, втім, менше, ніж липневий показник 39,6%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (10,6%).

Євростат звернув увагу на високий річний рівень інфляції в енергетиці — 38,3%, що трохи нижче порівняно з 39,6% у липні. Продукти харчування, алкоголь і тютюн зросли на 10,6% порівняно з 9,8% у липні, причому додатковий ефект посухи на континенті сприяв зростанню.

В деяких країнах ЄС інфляція сповільнюється. Показник у Франції знизився до 6,5% у серпні проти 6,8% у липні. Іспанія також опублікувала дані про уповільнення інфляції за серпень до 10,3% у річному обчисленні порівняно з 10,7% у липні, згідно з попередньою оцінкою Євростату.

В той же час у Німеччині у серпні інфляція досягла найвищого рівня за майже півстоліття — 8,8% у річному обчисленні.

Зазначимо, що в Естонії найвищий рівень інфляції в єврозоні — 25,2%, за нею йдуть Литва (21,1%) і Латвія (20,8%). Мальта та Фінляндія слідують за Францією з найнижчими темпами інфляції — 7,1% та 7,6% відповідно.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.