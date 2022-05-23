Інфляція у світі набирає оберти: МВФ оприлюднив новий прогноз щодо зростання цін у 2022 році — Finance.ua

Інфляція у світі набирає оберти: МВФ оприлюднив новий прогноз щодо зростання цін у 2022 році

Вчора 21:03 — Світ

Міжнародний валютний фонд оприлюднив нові дані щодо ситуації з інфляцією у світі. Експерти МВФ очікують, що у 2022 році інфляційний тиск буде досить значним. Одним із важливих факторів впливу у цьому контексті є війна росії в Україні.

Очікують, що інфляція стане потужнішим ударом для країн, які розвиваються. Тож середнє зростання цін там у середньому досягне вищого рівня, ніж у вже розвинених державах.

Інфляція у світі набирає оберти

Після цинічного військового нападу росії на Україну фахівці з МВФ переглянули свої прогнози щодо інфляції у світі. Тенденція змінилася у сторону зростання, у порівнянні з тими показниками, які були у січні. Відтак інфляція зросте у розвинених країнах на 1,8% та на 2,8% для країн, як розвиваються.

У МВФ прогнозують, що у розвинених країнах зростання цін складе 5,7%, тоді як у державах, які розвиваються цей показник досягне 8,7% протягом поточного року. Крім того, глобальне економічне зростання сповільнитися:

з приблизно 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках;

це на 0,8 і 0,2 відсоткового пункту нижче у 2022 і 2023 роках, ніж прогнозувалося в січні;

згідно з прогнозами, після 2023 року глобальне зростання знизиться приблизно до 3,3% в середньостроковій перспективі.

До того ж очікують, що у країнах, які мають серйозні економічні проблеми, потрясіння або конфлікти, ситуація з інфляційним тиском буде суттєво складніша, оскільки там цей показник буде вищий за середньосвітовий на рівні 7,4%. Зокрема, йдеться про:

Венесуелу,

Судан,

росію,

Зімбабве,

Туреччину,

Ємен,

Аргентину.

Експерти наголосили, що наразі надзвичайно важливе значення мають багатосторонні зусилля для реагування на низку масштабних викликів. Вони згадали про гуманітарну кризу, запобігання подальшій фрагментації економіки, підтримки глобальної ліквідності, подолання боргових проблем, боротьби зі зміною клімату та припинення пандемії.

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