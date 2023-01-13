Інфляція у Молдові перевищила українську — Finance.ua

Інфляція у Молдові перевищила українську Сьогодні 07:06 — Світ

Інфляція у Молдові перевищила українську

Інфляція у Молдові за підсумками 2022 року склала 30,2%, що є рекордним показником для республіки з початку цього століття.

Як повідомили у Національному бюро статистики, продукти харчування у Молдові минулого року подорожчали на 31,8%, непродовольчі товари — на 19,9%, а послуги — на 44%.

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Серед продуктів харчування найбільше зростання цін зафіксовано на яйця — на 59,1%, овочі — на 56,1%, цукор — на 55,7%, фрукти — на 48%.

Вартість палива зросла на 35,9%. Серед послуг найбільше подорожчали комунальні: електроенергія — у 2,7 раза, газ — у 1,8 раза.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у грудні 2022 року склало 0,7%, порівняно із листопадом, за рік ціни зросли на 26,6%.

За підрахунками Держстату України, найбільше за рік подорожчали продукти харчування — на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти — на 73,8%, овочі — на 51,8%, рибу — на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

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