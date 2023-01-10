Інфляція в Україні сповільнилася наприкінці 2022 року — Finance.ua

Інфляція в Україні сповільнилася наприкінці 2022 року
Споживчі ціни в Україні у грудні 2022 року порівняно з листопадом зросли на 0,7%. Річна інфляція склала 26,6%, що менше прогнозів уряду, НБУ та міжнародних організацій.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, інфляція другий місяць поспіль становить 0,7%, тоді як раніше вона перевищувала 2%.
Продукти харчування в Україні за 2022 рік подорожчали на 34,4%. Найбільше подорожчали яйця — на 76,6%, фрукти — на 73,8%, овочі — на 51,8%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 22,7%, на одяг та взуття — на 2,4%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 6,0%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 26,5%, охорона здоров’я на 19,9%, транспорт на 42,9% (у т.ч. паливо — на 69,4%), ціни на зв’язок зросли на 13, 4%, на відпочинок та культуру — на 15,9%, на освіту — на 9,8%, ресторани та готелі подорожчали на 22,5%, різні товари та послуги на 17,8%.
За рік інфляція сягнула максимуму з 2015 року, коли ціни зросли на 43,3%.
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