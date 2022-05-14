Індія заборонила експорт пшениці — Finance.ua

Індія заборонила експорт пшениці
Уряд Індії обмежив експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки країни.
Про це повідомляє Times of India.
Згідно з повідомленням, експорт буде дозволено лише у разі «поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов’язання. — Ред.)» до відповідного рішення.
В уряді висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією у найближчі кілька місяців через російське вторгнення в Україну.
Там пояснили своє рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреб сусідніх та вразливих країн.
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