Індія заборонила експорт пшениці — Finance.ua

Індія заборонила експорт пшениці

Вчора 22:05

Уряд Індії обмежив експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Про це повідомляє Times of India.

Згідно з повідомленням, експорт буде дозволено лише у разі «поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов’язання. — Ред.)» до відповідного рішення.

В уряді висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією у найближчі кілька місяців через російське вторгнення в Україну.

Там пояснили своє рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреб сусідніх та вразливих країн.

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