Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви — Finance.ua

Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви Сьогодні 22:34 — Світ

Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви

Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси між країнами після майже п’яти років перерви.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.

Зазначається, що рішення свідчить про покращення відносин між країнами, які залишаються напруженими з 2020 року, коли у долині Галван відбулося зіткнення, а вздовж Лінії фактичного контролю (LAC) зберігається значна військова присутність обох сторін.

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Від тоді Індія посилила обмеження для китайських компаній, заборонила сотні китайських додатків і припинила пасажирське авіасполучення, хоча вантажні рейси між державами продовжували діяти.

Під час зустрічі у понеділок, 27 січня, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив індійському колезі Вікраму Місрі, що обидві країни мають працювати на взаєморозуміння.

Також політики домовилися обговорити рамкові умови для відновлення авіарейсів на зустрічі, яка має відбутися «найближчим часом».

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«Були обговорені конкретні питання в економічній і торгівельній сферах для вирішення проблем і сприяння прозорій та передбачуваній політиці», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії.

Крім того, сторони домовилися поетапно відновлювати діалог та якнайшвидше провести засідання Індійсько-Китайського механізму експертного рівня.

Міністерство закордонних справ Китаю також наголосило, що країни мають спільно працювати на принципах «взаємної підтримки та досягнень», що стане основою для стабільних двосторонніх відносин.

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