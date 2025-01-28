Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви — Finance.ua
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Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви

Світ
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Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви
Індія та Китай відновлюють авіасполучення після п’ятирічної перерви
Індія та Китай домовилися відновити прямі авіарейси між країнами після майже п’яти років перерви.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Індії.
Зазначається, що рішення свідчить про покращення відносин між країнами, які залишаються напруженими з 2020 року, коли у долині Галван відбулося зіткнення, а вздовж Лінії фактичного контролю (LAC) зберігається значна військова присутність обох сторін.
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Від тоді Індія посилила обмеження для китайських компаній, заборонила сотні китайських додатків і припинила пасажирське авіасполучення, хоча вантажні рейси між державами продовжували діяти.
Під час зустрічі у понеділок, 27 січня, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив індійському колезі Вікраму Місрі, що обидві країни мають працювати на взаєморозуміння.
Також політики домовилися обговорити рамкові умови для відновлення авіарейсів на зустрічі, яка має відбутися «найближчим часом».
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«Були обговорені конкретні питання в економічній і торгівельній сферах для вирішення проблем і сприяння прозорій та передбачуваній політиці», — йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії.
Крім того, сторони домовилися поетапно відновлювати діалог та якнайшвидше провести засідання Індійсько-Китайського механізму експертного рівня.
Міністерство закордонних справ Китаю також наголосило, що країни мають спільно працювати на принципах «взаємної підтримки та досягнень», що стане основою для стабільних двосторонніх відносин.
За матеріалами:
suspilne.media
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