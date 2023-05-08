Індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року — Bloomberg — Finance.ua
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Індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року — Bloomberg

Фондовий ринок
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Індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року — Bloomberg
Індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року — Bloomberg
Крах First Republic Bank посилив побоювання щодо платоспроможності регіональних кредиторів і інвестори почали продавати акції фінансових установ, в результаті чого фінансовий індекс S&P 500 знову опинився на межі падіння нижче свого піку 2007 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
«З січня 2021 року фінансовий індекс перебуває вище максимуму 2007 року. Якби він зараз пробив цей бар’єр, це стало б зловісним сигналом для всього фондового ринку», — каже менеджер хедж-фондів Джим Роппель, засновник Roppel Capital Management.
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За словами аналітиків, це може спричинити додатковий тиск на банки, змусивши їх зберігати капітал і скорочувати кредитування, що ще більше погіршить економіку, яка вже перебуває під загрозою рецесії після різкого підвищення відсоткових ставок Федеральним резервом протягом останніх 14 місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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