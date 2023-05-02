Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати шостий тиждень поспіль — Finance.ua
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Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати шостий тиждень поспіль

Фондовий ринок
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Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає шостий тиждень поспіль і з 21 по 28 квітня підвищився на 2,5%, або на 7,88 пункту, до 321,21 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 313,33 пункту, наприкінці — 321,21 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії Coal Energy (+9,8%), найбільше падіння — компанії «Кернел» (-0,8%).
Як повідомляли Українськi Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine із 14 по 21 квітня підвищився на 0,1%, або на 0,34 пункту, до 313,33 пункту.
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують зростати шостий тиждень поспіль

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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