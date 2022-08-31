Індекс економічних настроїв ЄС впав до найнижчого рівня за півтора року — Finance.ua

Індекс економічних настроїв ЄС впав до найнижчого рівня за півтора року
Впевненість в економіці єврозони падає до 19-місячного мінімуму, оскільки інфляція бʼє рекорд за рекордом, а обмежені запаси енергії наближають регіон до рецесії.
Про це пише Bloomberg.
Дані, оприлюднені у вівторок, свідчать, що індекс Європейської комісії впав до 97,6 у серпні з 99 у попередньому місяці. Аналітики, опитані Bloomberg, очікували на зниження до 98.
Індикатор настроїв у промисловості та сфері послуг погіршився, оскільки брак енергії ставить під загрозу виробництво, а зростання цін стримує попит.
Тоді як настрої споживачів несподівано відновилися у серпні з рекордно низького рівня, домогосподарства налаштовані песимістичніше щодо перспектив, ніж під час пандемії.
Деякі аналітики кажуть, що через падіння активності в приватному секторі другий місяць поспіль регіон вже перебуває в рецесії. Спад, в основному, викликаний обробною промисловістю, що найбільше страждає від до падіння поставок російського природного газу.
Енергетична криза продовжує розпалювати інфляцію. Очікується, що дані щодо єврозони, які будуть опубліковані в середу, покажуть, що зростання цін досягло ще одного історичного максимуму цього місяця.
Це може призвести до того, що Європейський центральний банк підніме процентні ставки ще на пів пункту на своєму засіданні з питань політики наступного тижня, а деякі офіційні особи пропонують ще різкіше підвищення.
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