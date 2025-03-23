Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року — Finance.ua

Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року

Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував запуск ракети Starship на Марс наприкінці 2026 року.

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

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«Starship відправляється на Марс наприкінці наступного року», — йдеться у повідомленні.

На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.

«Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже у 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік», — зазначив Маск.

За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.

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Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставлення вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей.

Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.

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