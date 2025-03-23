Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року — Finance.ua
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Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року

Технології&Авто
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Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року
Ілон Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці 2026 року
Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував запуск ракети Starship на Марс наприкінці 2026 року.
Про це він написав у своїй соцмережі Х.
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«Starship відправляється на Марс наприкінці наступного року», — йдеться у повідомленні.
На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.
«Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже у 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік», — зазначив Маск.
За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.
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Starship — це багаторазова ракета-носій і космічний корабель, розроблений компанією SpaceX для виконання різноманітних місій, від доставлення вантажів до навколоземних орбіт до міжпланетних подорожей.
Розробка Starship є ключовим етапом у планах Ілона Маска щодо освоєння Марса та колонізації інших планет Сонячної системи.
За матеріалами:
Espreso.tv
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