Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет — Finance.ua
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Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет

Технології&Авто
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Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет
Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет
Китайські аерокосмічні інженери продовжують надихатися технологіями SpaceX, створюючи власні версії американських ракет. На 15-му Китайському авіасалоні у Чжухаї представили оновлений дизайн важкої ракети Long March 9, що має стати багаторазовою та виконувати завдання подібні до місій SpaceX Starship.
Про це повідомляє Space.
Одна з конфігурацій Long March 9 буде схожа на мегаракету SpaceX за конструкцією та функціями, зокрема двоступеневою структурою з аеродинамічними закрилками для кращого маневрування.
Перший ступінь Long March 9 отримає 30 двигунів YF-215, які працюють на рідкому кисні та метані, що подібно до двигунів Raptor на Super Heavy від SpaceX.
Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет
Ракета, висотою 114 метрів, здатна виводити до 150 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту.
Хоча Starship вже проводить тестові запуски, Long March 9 планується до першого польоту лише у 2033 році, надаючи SpaceX перевагу у розробленні космічних місій найближчими роками.
З огляду на високу схожість у технічних рішеннях і вектор розвитку, китайська Long March 9 має потенціал стати однією з ключових систем для майбутніх пілотованих місій Китаю на Місяць та інших цілей космічних досліджень.
За матеріалами:
speka.media
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