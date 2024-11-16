Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет — Finance.ua

Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет Сьогодні 00:09 — Технології&Авто

Аналог Starship: Китайські інженери створюють власні версії американських ракет

Китайські аерокосмічні інженери продовжують надихатися технологіями SpaceX, створюючи власні версії американських ракет. На 15-му Китайському авіасалоні у Чжухаї представили оновлений дизайн важкої ракети Long March 9, що має стати багаторазовою та виконувати завдання подібні до місій SpaceX Starship.

Про це повідомляє Space.

Одна з конфігурацій Long March 9 буде схожа на мегаракету SpaceX за конструкцією та функціями, зокрема двоступеневою структурою з аеродинамічними закрилками для кращого маневрування.

Перший ступінь Long March 9 отримає 30 двигунів YF-215, які працюють на рідкому кисні та метані, що подібно до двигунів Raptor на Super Heavy від SpaceX.

Ракета, висотою 114 метрів, здатна виводити до 150 тонн корисного вантажу на низьку навколоземну орбіту.

Хоча Starship вже проводить тестові запуски, Long March 9 планується до першого польоту лише у 2033 році, надаючи SpaceX перевагу у розробленні космічних місій найближчими роками.

З огляду на високу схожість у технічних рішеннях і вектор розвитку, китайська Long March 9 має потенціал стати однією з ключових систем для майбутніх пілотованих місій Китаю на Місяць та інших цілей космічних досліджень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.