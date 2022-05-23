Ілон Маск анонсував появу самокерованого автомобіля — Finance.ua

Ілон Маск анонсував появу самокерованого автомобіля

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск повідомив, що самокеровані автомобілі Tesla, які не потребують присутності водія, з’являться вже за рік.

На даний момент назва такої моделі Tesla не відома.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли бізнесмен каже про терміни запуску самокерованого автомобіля. Ще в грудні 2015 року Маск заявив про випуск «повністю автономного» автомобіля протягом двох років. Пізніше ці терміни кілька разів коригувалися.

«Я думаю, що у нас є все, і питання просто в тому, щоб удосконалити наявні частини, встановити їх на місце та переконатися, що вони працюють у величезній кількості середовищ — і тоді ми закінчимо. У результаті ми отримаємо повну автономію, і я думаю, що приблизно через два роки ми матимемо повну автономію», — заявив тоді мільярдер.

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