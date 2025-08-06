Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа — Finance.ua
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Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа

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Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа
Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа
Hugo Boss підніме ціни по всьому світу з весни 2026 року.
Про це пише Bloomberg.
Німецький модний дім Hugo Boss AG анонсував глобальне підвищення цін з колекції весна 2026 року. Як пояснив фінансовий директор компанії Ів Мюллер, частково це пов’язано з підвищенням мит у США.
Ціни зростуть помірно, Китай не потрапить під зміни через низький попит.
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Рішення слідує за аналогічними кроками таких брендів, як Hermès, Adidas і Nike. Частка США у продажах Hugo Boss становить близько 15%. Половину товарів для американського ринку компанія постачає з Європи, зокрема Туреччини, яка потрапила під 15% тариф.
Акції Hugo Boss зросли на 0,4% після публікації квартального звіту з кращими за очікування результатами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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