Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа — Finance.ua

Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа Сьогодні 04:11

Hugo Boss підніме ціни через мита Трампа

Hugo Boss підніме ціни по всьому світу з весни 2026 року.

Про це пише Bloomberg.

Німецький модний дім Hugo Boss AG анонсував глобальне підвищення цін з колекції весна 2026 року. Як пояснив фінансовий директор компанії Ів Мюллер, частково це пов’язано з підвищенням мит у США.

Ціни зростуть помірно, Китай не потрапить під зміни через низький попит.

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Рішення слідує за аналогічними кроками таких брендів, як Hermès, Adidas і Nike. Частка США у продажах Hugo Boss становить близько 15%. Половину товарів для американського ринку компанія постачає з Європи, зокрема Туреччини, яка потрапила під 15% тариф.

Акції Hugo Boss зросли на 0,4% після публікації квартального звіту з кращими за очікування результатами.

Економічна Правда За матеріалами:

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