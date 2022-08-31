Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження — Finance.ua
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Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження

Особисті фінанси
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Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження
Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження
Аналітики порталу для пошуку роботи work.ua проаналізували ринок праці та з’ясували, від чого залежать заробітні плати українців.
Усі зарплати у дослідженні вказані після відрахування податків (те, що співробітник отримує «на руки»).
У зарплатах зазначено три показники:
  • І квартиль;
  • медіана;
  • ІІІ квартиль.
Серед дослідників зарплат вважається, що значення, які знаходяться поблизу І квартиля, відповідають оплаті праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи.
Медіана — це середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів, які мають досвід роботи не менше 2-3 років і знаходяться на середньому рівні.
Зарплати ІІІ квартиля і вище відповідають оплаті праці спеціалістів із відмінними професійними навичками (високий рівень).
Отже, зарплати від працівників за 12 найпоширенішими посадами (цифра біля посади — кількість отриманих анкет).
Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження
З відповідей опитаних працівників, що вказали стать, експерти зазначили, що за 8 дослідженими посадами з 12 — чоловікам платять більше, ніж жінкам. Наприклад, кухарю вищої категорії чоловічої статі платять 18 000 грн, а жінці — 15 000 грн, професійний менеджер з продажу чоловік заробляє 22 000 грн, а жінка — 18 000 грн. На посадах бухгалтерів, економістів, касирів, офіс-менеджерів, офіціантів і продавців-консультантів в основному працюють жінки, тоді як чоловіків більше серед комірників і комплектувальників. По інших посадах розподілення між жінками і не має значної різниці.
Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження
Найвищі зарплати отримують спеціалісти віком від 25 до 34 років, найнижчі — респонденти віком від 16 до 25 років. На графіку нижче позначені медіани зарплат за всіма посадами, де працівники вказували свій вік.
Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження

Що платять роботодавці залежно від профрівня спеціалістів

Зарплати, які роботодавці пропонують спеціалістам різних професійних рівнів у великих містах (Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові, за винятком Києва), можна спостерігати на графіку нижче.
Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження
Нагадаємо, війна вплинула на зарплати 75% українців. І серед них лише у 3% позитивна динаміка. Але більшість компаній не лишили своїх працівників у біді та надали їм офіційні робочі місця (71%), довгі відпустки (61%) та оплачені лікарняні (51%).
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За матеріалами:
Finance.ua
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