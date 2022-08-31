Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження — Finance.ua

Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Хто в Україні заробляє найбільше і від чого залежить рівень зарплати: дослідження

Аналітики порталу для пошуку роботи work.ua проаналізували ринок праці та з’ясували, від чого залежать заробітні плати українців.

Усі зарплати у дослідженні вказані після відрахування податків (те, що співробітник отримує «на руки»).

У зарплатах зазначено три показники:

І квартиль;

медіана;

ІІІ квартиль.

Серед дослідників зарплат вважається, що значення, які знаходяться поблизу І квартиля, відповідають оплаті праці молодшого спеціаліста з мінімальними навичками роботи.

Медіана — це середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів, які мають досвід роботи не менше 2-3 років і знаходяться на середньому рівні.

Зарплати ІІІ квартиля і вище відповідають оплаті праці спеціалістів із відмінними професійними навичками (високий рівень).

Отже, зарплати від працівників за 12 найпоширенішими посадами (цифра біля посади — кількість отриманих анкет).

З відповідей опитаних працівників, що вказали стать, експерти зазначили, що за 8 дослідженими посадами з 12 — чоловікам платять більше, ніж жінкам. Наприклад, кухарю вищої категорії чоловічої статі платять 18 000 грн, а жінці — 15 000 грн, професійний менеджер з продажу чоловік заробляє 22 000 грн, а жінка — 18 000 грн. На посадах бухгалтерів, економістів, касирів, офіс-менеджерів, офіціантів і продавців-консультантів в основному працюють жінки, тоді як чоловіків більше серед комірників і комплектувальників. По інших посадах розподілення між жінками і не має значної різниці.

Найвищі зарплати отримують спеціалісти віком від 25 до 34 років, найнижчі — респонденти віком від 16 до 25 років. На графіку нижче позначені медіани зарплат за всіма посадами, де працівники вказували свій вік.

Що платять роботодавці залежно від профрівня спеціалістів

Зарплати, які роботодавці пропонують спеціалістам різних професійних рівнів у великих містах (Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові, за винятком Києва), можна спостерігати на графіку нижче.

Нагадаємо, війна вплинула на зарплати 75% українців. І серед них лише у 3% позитивна динаміка. Але більшість компаній не лишили своїх працівників у біді та надали їм офіційні робочі місця (71%), довгі відпустки (61%) та оплачені лікарняні (51%).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.