Хто може отримати навчальну відпустку під час воєнного стану — Finance.ua

Хто може отримати навчальну відпустку під час воєнного стану Вчора 15:05 — Особисті фінанси

В Управлінні Держпраці у Хмельницькій області пояснили , чи надається працівнику навчальна відпустка під час воєнного стану.

Згідно із частиною 2 статті 12 Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» в період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Якщо ж працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, то право відмовити йому в наданні відпустки у зв’язку з навчанням під час воєнного стану в роботодавця відсутнє.

Довідка Finance.ua:

Уряд ухвалив рішення, яке допоможе в працевлаштуванні соціальних працівників зі статусом ВПО, а також допоможе громадам впоратися з додатковим навантаженням на соціальну інфраструктуру;

половина бізнесу (51%) працює частково, тобто війна вплинула на обсяги активності й вони ще не відновлені. 22% працюють як раніше, а 19% підприємств призупинили роботу тимчасово, але мають наміри відновити її максимально швидко. А 6% опитаних навіть розпочали новий бізнес під час війни.



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