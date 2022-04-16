Хто має право зупиняти та перевіряти авто на блокпостах: важливі нюанси — Finance.ua

Хто має право зупиняти та перевіряти авто на блокпостах: важливі нюанси

Вчора 19:14 — Особисті фінанси

З початку повномасштабного вторгнення росії дістатися до різних точок країни стало набагато складніше. Навіть для поїздки в магазин доведеться пройти велику кількість блокпостів та витратити чимало часу.

Проте водій повинен бути проінформований, кому конкретно закон надає повноваження для зупинки автомобіля в умових воєнного стану, перевірки документів та огляду ТЗ. Також водій повинен знати свої права при проведенні таких зупинок та оглядів.

Про це повідомляє «Дорожній Адвокат».

Механізм перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів під час воєнного стану регламентовано Порядком, затвердженим постановою КМУ від 29 грудня 2021 року № 1456.

Хто має право зупиняти автомобілі, перевіряти документи і проводити огляд

Перевірка документів в осіб, огляд речей, ТЗ, багажу та вантажів здійснюється на підставі наказу військового командування.

Для зупинки вашого автомобіля мають бути певні законні обставини:

порушення правил дорожнього руху;

очевидні ознаки несправності транспортного засобу;

інформація про причетність водія чи пасажирів транспортного засобу до скоєння ДТП чи адміністративного правопорушення;

транспортний засіб перебуває у розшуку;

опитування водія та пасажирів щодо обставин ДТП або злочину, свідками якого вони були;

допомога іншим учасникам дорожнього руху;

необхідність заборони чи обмеження руху транспорту;

небезпечне кріплення великогабаритного вантажу;

встановлення синіх, червоних або зелених маячків (мигалок) без документів;

проїзд транспортних засобів через блокпости та КПП.

Підстави для перевірки документів

Уповноважена особа має право вимагати в особи пред’явити їй документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство чи спеціальний статус, у таких випадках:

якщо людина схожа на того, хто перебуває в розшуку або зник безвісти;

якщо є підстави вважати, що людина скоїла злочин або має намір його вчинити;

якщо людина перебуває у режимному об’єкті;

якщо людина має зброю, боєприпаси або наркотичні речовини;

якщо людина перебуває на місці злочину, ДТП чи надзвичайної події;

якщо людина порушила відповідні заборони в тому місці, де було введено режим воєнного стану.

При зупинці, за певних обставин можуть зробити огляд ТЗ, речей і багажника:

достатніх підстав вважати, що в автомобілі перебуває порушник або людина, яка утримується насильно;

якщо у транспортному засобі є речі, використання яких заборонено чи обмежено;

якщо речі, що знаходяться в автомобілі, стосуються злочину.

Наслідки відсутності документів

У разі відсутності в особи документів, що посвідчують особу та підтвержують громадянство чи спецстатус особи, уповноважена особа може затримати таку особу для її встановлення на строк, передбачений Кодексом України про адмінправопорушення.

У разі виявлення під час перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів ознак складу кримінального та/або адміністративного правопорушення затримання таких осіб та вилучення відповідних речей здійснюється відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену карту швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену карту онлайн 🚗

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.