Група ОПЕК+ анонсує продовження скорочення видобутку, щоб підтримати ціни на нафту — Finance.ua

Група ОПЕК+ анонсує продовження скорочення видобутку, щоб підтримати ціни на нафту Сьогодні 11:45 — Енергетика

Група ОПЕК+ анонсує продовження скорочення видобутку, щоб підтримати ціни на нафту

Члени групи ОПЕК+ погодилися продовжити добровільне скорочення видобутку нафти до кінця 2024 року.

Про це повідомила Організація країн-експортерів нафти на своєму сайті.

У повідомленні йдеться, що «вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, росія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман), які раніше оголосили про додаткові добровільні коригування в квітні та листопаді 2023 року, погодилися продовжити… добровільне коригування виробництва на 2,2 мільйона барелів на день упродовж одного місяця до кінця грудня 2024 року».

Країни ОПЕК+ намагаються підвищити ціну на нафту на тлі уповільнення світового попиту шляхом скорочення пропозиції сирої нафти на світових ринках.

Група ОПЕК+ об’єднує країни Організації країн-експортерів нафти та країни, які погоджують із картелем свою політику в галузі експорту та видобутку сировини. Упродовж останніх років її вплив на формування ціни нафти на світовому ринку поступово скорочується через зростання видобутку у країнах, які до картелю не належать і свою політику з ним не узгоджують, зокрема, у США чи Канаді.

Радіо Свобода За матеріалами:

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