Греція арештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС — Finance.ua
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Греція арештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС

Вчора 19:28Фондовий ринок
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Грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер під час руху до місця призначення після того як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея.
Про це повідомляє Kathimerini.
Представники берегової охорони сказали, що наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти росії Європейським Союзом через її вторгнення в Україну.
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Згідно з джерелами, танкер «Пегас» під російським прапором прямував до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно, але через несприятливі погодні умови відійшов у безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили.
На борту судна перебуває 19 членів екіпажу.
У береговій охороні стверджують, що арештоване саме судно, але не його нафтовий вантаж.
Нагадаємо, 17 квітня у всіх державах Європейського союзу, які мають морські або річкові порти, почала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов’язані з рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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