Гетманцев назвав країну ЄС, яка найефективніше виконує санкції проти росії

Вчора 08:26 — Казна та Політика

Країною ЄС, яка найефективніше застосовує санкції проти росії, виявилася Бельгія. Там заморозили російські активи на суму близько 200 млрд євро.

Для порівняння, Португалія заблокувала один рахунок на 242 євро, а Іспанія арештувала три яхти.

Ефективності Бельгії у сфері застосування санкцій багато в чому сприяло відключення російських банків від системи SWIFT. Штаб-квартира цієї структури розташована у Бельгії, зазначив народний депутат України («Слуга народу»), голова бюджетного комітету парламенту Данило Гетманцев.

«Ми щодня переконуємося в тому, що країни ЄС застосовують санкції проти Росії з різною віддачею та рівнем успіху. Португалія заблокувала один рахунок на 242 євро, а Іспанія арештувала лише три яхти. Водночас у Люксембурзі справи були кращі — заморозили активи на 2,5 млрд євро... Але поки що жодна країна ЄС не може похвалитися кращим результатом у реалізації санкцій проти країни-агресора, ніж Бельгія», — заявив Гетманцев.

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