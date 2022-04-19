Гетманцев назвав країну ЄС, яка найефективніше виконує санкції проти росії — Finance.ua

Країною ЄС, яка найефективніше застосовує санкції проти росії, виявилася Бельгія. Там заморозили російські активи на суму близько 200 млрд євро.
Для порівняння, Португалія заблокувала один рахунок на 242 євро, а Іспанія арештувала три яхти.
Ефективності Бельгії у сфері застосування санкцій багато в чому сприяло відключення російських банків від системи SWIFT. Штаб-квартира цієї структури розташована у Бельгії, зазначив народний депутат України («Слуга народу»), голова бюджетного комітету парламенту Данило Гетманцев.
«Ми щодня переконуємося в тому, що країни ЄС застосовують санкції проти Росії з різною віддачею та рівнем успіху. Португалія заблокувала один рахунок на 242 євро, а Іспанія арештувала лише три яхти. Водночас у Люксембурзі справи були кращі — заморозили активи на 2,5 млрд євро... Але поки що жодна країна ЄС не може похвалитися кращим результатом у реалізації санкцій проти країни-агресора, ніж Бельгія», — заявив Гетманцев.