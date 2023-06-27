Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році — Finance.ua
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Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році

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Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році
Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році
В Криму цього літа середня вартість проживання в готелях впала до мінімального з 2019 року рівня — 7675 руб. (близько 3340 грн) на добу в червні 2023 року. За рік ціни знизилися щонайменше на 20%, але знижки для туристів сягають 30−40%. Однак це не спричинило збільшення потоку — готелі заповнені в середньому на 40%.
Про це пише РБК.
Зазначається, що останні три роки туристи платили за проживання в готелях Криму в травні в середньому 8000 руб. на добу (близько 3500 грн), у червні - 9000 руб. (3900 грн).
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«Знижки на проживання доходять до 30−40%, низка готелів та санаторіїв на цей момент завантажено до 60−70%, але в середньому в готелях заповнено лише близько 40% місць», — йдеться в матеріалі.
Ціни знижують не лише готельєри, але й власники житла, які здають його туристам подобово. Середня вартість такої оренди у червні склала близько 3400 руб. (1480 грн) — це на 10% менше, ніж було торік.
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В росії вважають, що причиною зниження турпотоку стало закриття аеропорту в Сімферополі після вторгнення в Україну. Також туристи бронюють місця в кримських готелях в останній момент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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