Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році — Finance.ua

Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Готелі Криму знизили ціни на 40% через відсутність туристів у 2023 році

В Криму цього літа середня вартість проживання в готелях впала до мінімального з 2019 року рівня — 7675 руб. (близько 3340 грн) на добу в червні 2023 року. За рік ціни знизилися щонайменше на 20%, але знижки для туристів сягають 30−40%. Однак це не спричинило збільшення потоку — готелі заповнені в середньому на 40%.

Про це пише РБК.

Зазначається, що останні три роки туристи платили за проживання в готелях Криму в травні в середньому 8000 руб. на добу (близько 3500 грн), у червні - 9000 руб. (3900 грн).

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«Знижки на проживання доходять до 30−40%, низка готелів та санаторіїв на цей момент завантажено до 60−70%, але в середньому в готелях заповнено лише близько 40% місць», — йдеться в матеріалі.

Ціни знижують не лише готельєри, але й власники житла, які здають його туристам подобово. Середня вартість такої оренди у червні склала близько 3400 руб. (1480 грн) — це на 10% менше, ніж було торік.

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В росії вважають, що причиною зниження турпотоку стало закриття аеропорту в Сімферополі після вторгнення в Україну. Також туристи бронюють місця в кримських готелях в останній момент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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