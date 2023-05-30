Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку — Finance.ua

Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку 30.05.2023, 00:36 — Технології&Авто

Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку, Фото: autohome.com.cn

Компанія Honda показала перше фото нового седана.

Китайський підрозділ Dongfeng-Honda поділився тизером Inspire.

Йдеться про рестайлінгову версію Accord одинадцятої ітерації: поміняються бампери, кришка багажника та декор.

На старті продажів у седана буде зв’язка турбомотора 1,5 л та варіатора; у майбутньому з’являться гібриди з атмосферником 2.0. Очікувана стартова ціна — 179 800 юанів (25 500 доларів).

Фото: autohome.com.cn

Хоча Dongfeng-Honda намагається створити інтригу, зовнішність та характеристики нового седана Inspire не секрет, адже сертифікаційні дані опублікували 3,5 місяці тому.

Особливостями моделі стануть радіаторні ґрати з вертикальними ламелями, а також ліхтарі без перемички у центрі.

Фото: autohome.com.cn

Надекономічна гібридна версія щойно з’явилася у вихідної Honda Accord, так що спочатку Inspire буде задовольнятися звичайним бензиновим 1,5-літровим турбованим двигуном (192 сили, 260 Нм) у поєднанні з варіатором. Відмінностей по салону у «споріднених» седанів не очікується зовсім.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.