Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку — Finance.ua
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Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку

Технології&Авто
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Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку
Honda показала перше зображення нового Accord для китайського ринку, Фото: autohome.com.cn
Компанія Honda показала перше фото нового седана.
Китайський підрозділ Dongfeng-Honda поділився тизером Inspire.
Йдеться про рестайлінгову версію Accord одинадцятої ітерації: поміняються бампери, кришка багажника та декор.
На старті продажів у седана буде зв’язка турбомотора 1,5 л та варіатора; у майбутньому з’являться гібриди з атмосферником 2.0. Очікувана стартова ціна — 179 800 юанів (25 500 доларів).
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Хоча Dongfeng-Honda намагається створити інтригу, зовнішність та характеристики нового седана Inspire не секрет, адже сертифікаційні дані опублікували 3,5 місяці тому.
Особливостями моделі стануть радіаторні ґрати з вертикальними ламелями, а також ліхтарі без перемички у центрі.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Надекономічна гібридна версія щойно з’явилася у вихідної Honda Accord, так що спочатку Inspire буде задовольнятися звичайним бензиновим 1,5-літровим турбованим двигуном (192 сили, 260 Нм) у поєднанні з варіатором. Відмінностей по салону у «споріднених» седанів не очікується зовсім.
За матеріалами:
Телеканал 24
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