Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів

Вчора 23:11Технології&Авто
102
Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілівHonda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів, www.reuters.com
Автовиробник Honda Motor планує витратити 40 млрд доларів на розвиток електромобілів протягом наступного десятиліття — близько 30 моделей електромобілів будуть випущені до 2030 року.
Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.
«Близько 30 моделей електромобілів будуть випущені до 2030 року з обсягом виробництва понад 2 мільйони автомобілів на рік. До кінця десятиліття електромобілі становитимуть близько 40% парку компанії», — кажуть в компанії.
У червні минулого року Honda заявила, що повністю припиняє продажі бензинових автомобілів до 2040 року, ставши першим японським автовиробником, який публічно заявив про це.
Компанія планує забезпечити моделі автомобілів, які будуть продаватися наприкінці нинішнього десятиліття, твердотілими акумуляторами власної розробки.
До цього часу Honda планує використовувати літій-іонні батареї General Motors Co., Contemporary Amperex Technology Co. та Envision AESC.
За матеріалами: Економічна Правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.