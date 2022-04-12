Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів — Finance.ua

Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів

Honda інвестує 40 мільярдів доларів у виробництво електромобілів, www.reuters.com

Автовиробник Honda Motor планує витратити 40 млрд доларів на розвиток електромобілів протягом наступного десятиліття — близько 30 моделей електромобілів будуть випущені до 2030 року.

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

«Близько 30 моделей електромобілів будуть випущені до 2030 року з обсягом виробництва понад 2 мільйони автомобілів на рік. До кінця десятиліття електромобілі становитимуть близько 40% парку компанії», — кажуть в компанії.

У червні минулого року Honda заявила, що повністю припиняє продажі бензинових автомобілів до 2040 року, ставши першим японським автовиробником, який публічно заявив про це.

Компанія планує забезпечити моделі автомобілів, які будуть продаватися наприкінці нинішнього десятиліття, твердотілими акумуляторами власної розробки.

До цього часу Honda планує використовувати літій-іонні батареї General Motors Co., Contemporary Amperex Technology Co. та Envision AESC.

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