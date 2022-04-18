Голова російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкції — Finance.ua
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Голова російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкції

Вчора 16:32Світ
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Голова російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкціїГолова російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкції
російська економіка не може довго існувати за рахунок своїх фінансових резервів. Глава Центрального банку Ельвіра Набіулліна очікує економічні проблеми вже в другому кварталі.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй найважливішій промові відтоді, як 24 лютого росія вторглася в Україну, Набіулліна заявила, що інфляція повернеться до цільового рівня в 4% тільки до 2024 року.
«Період, коли економіка може жити за рахунок резервів, кінцевий. І вже в другому і третьому кварталі ми вступимо в період структурних перетворень і пошуку нових бізнес-моделей», — повідомила вона.
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Санкції в основному торкнулися фінансового ринку, «але тепер вони почнуть все більше позначатися на економіці», сказала вона.
«Основні проблеми будуть пов’язані з обмеженнями на імпорт і логістикою зовнішньої торгівлі, а в подальшому і з обмеженнями на експорт», — додала глава ЦБ рф.
За її словами, російським компаніям доведеться адаптуватися. «російським виробникам потрібно шукати нових партнерів, логістику або переходити на випуск продукції попередніх поколінь», — сказала вона.
Експортерам доведеться шукати нових партнерів і логістичні схеми, а «все це зажадає часу», сказала Набіулліна.
Вона намітила кілька заходів, які допоможуть економіці адаптуватися. За її словами, центральний банк розглядає можливість зробити продаж валютної виручки експортерами більш гнучкою, а також тестує випуск цифрових рублів, щоб росіяни могли здійснювати перекази між цифровими гаманцями.
За її словами, пілотні роботи, пов’язані з цим проектом, заплановані на другу половину року.
російський центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку до 20%, коли вступили в силу міжнародні санкції, але потім знизив її в цьому місяці до 17%, відзначивши складну економічну ситуацію і уповільнення інфляції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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