Голова російського Центробанку чекає економічних потрясінь через санкції — Finance.ua

Санкції в основному торкнулися фінансового ринку, «але тепер вони почнуть все більше позначатися на економіці», сказала вона.
«Основні проблеми будуть пов’язані з обмеженнями на імпорт і логістикою зовнішньої торгівлі, а в подальшому і з обмеженнями на експорт», — додала глава ЦБ рф.
За її словами, російським компаніям доведеться адаптуватися. «російським виробникам потрібно шукати нових партнерів, логістику або переходити на випуск продукції попередніх поколінь», — сказала вона.
Експортерам доведеться шукати нових партнерів і логістичні схеми, а «все це зажадає часу», сказала Набіулліна.
Вона намітила кілька заходів, які допоможуть економіці адаптуватися. За її словами, центральний банк розглядає можливість зробити продаж валютної виручки експортерами більш гнучкою, а також тестує випуск цифрових рублів, щоб росіяни могли здійснювати перекази між цифровими гаманцями.
За її словами, пілотні роботи, пов’язані з цим проектом, заплановані на другу половину року.
російський центральний банк більш ніж подвоїв свою ключову процентну ставку до 20%, коли вступили в силу міжнародні санкції, але потім знизив її в цьому місяці до 17%, відзначивши складну економічну ситуацію і уповільнення інфляції.