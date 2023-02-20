Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів

Фондовий ринок
20
Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів
Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів
Матеріальні збитки НАК «Нафтогаз України» від обстрілів росіян під час війни становлять понад 1 млрд доларів. Більшість руйнувань — у Харківській області.
Про це повідомив голова НАК Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню NV.
«Якщо говорити про гроші, то ми маємо збитків на понад 1 млрд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Одне з найбільших руйнувань — Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк», — сказав він.
Читайте також
За його, словами, усі ці пошкодження знаходяться переважно у Харківській області, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни.
Водночас у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. «Укргазвидобування» видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).
Місце для вашої реклами
Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об’єми збільшать і приватні видобувні компанії. «Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу», — сказав він.
Чернишов також повідомив, що «Нафтогаз» закінчив 2022 рік зі збитками, але у 2023 році може отримати прибуток. «Який саме прибуток має бути, я оголошу згодом, коли вирішиться питання про дефолт і реструктуризацію боргу», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.