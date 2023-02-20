Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів — Finance.ua

Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів Сьогодні 19:13 — Фондовий ринок

Голова «Нафтогазу» назвав суму збитків компанії від обстрілів

Матеріальні збитки НАК «Нафтогаз України» від обстрілів росіян під час війни становлять понад 1 млрд доларів. Більшість руйнувань — у Харківській області.

Про це повідомив голова НАК Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню NV

«Якщо говорити про гроші, то ми маємо збитків на понад 1 млрд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. Одне з найбільших руйнувань — Шебелинський НПЗ, знищений резервуарний парк», — сказав він.

За його, словами, усі ці пошкодження знаходяться переважно у Харківській області, яка потерпає від обстрілів з початку повномасштабної війни.

Водночас у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. «Укргазвидобування» видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об’єми збільшать і приватні видобувні компанії. «Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу», — сказав він.

Чернишов також повідомив, що «Нафтогаз» закінчив 2022 рік зі збитками, але у 2023 році може отримати прибуток. «Який саме прибуток має бути, я оголошу згодом, коли вирішиться питання про дефолт і реструктуризацію боргу», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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