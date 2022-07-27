Голлівудський продюсер визнав себе винним у криптопіраміді на $2,5 млн — Finance.ua

Голлівудський продюсер визнав себе винним у криптопіраміді на $2,5 млн
Голлівудський продюсер Раян Фелтон, який рекламував скам-проєкт FLiK, визнав свою провину за 24 статтями. Використовуючи фейки та багату фантазію, чоловік обдурив криптоінвесторів на суму понад 2,5 млн доларів.
Офіційна заява Мініюсту (DOJ) свідчить, що Фелтон у 2017 році рекламував ICO (первинне інвестування у токени) для потокового сервісу FLiK.
У своїх роликах та інтерв’ю продюсер обіцяв, що нова платформа стане «вбивцею Netflix». І навіть вигадав фейк про те, що співвласником FLiK є відомий репер та актор з Атланти.
Фелтон озвучував і інші фейки, аби залучити інвесторів. Він заявив інвесторам, що американські військові дали згоду на запуск FLiK, що компанія майже оформила всі необхідні ліцензії та домовилася про співпрацю з телестудіями. Все це не відповідало істині.
Після завершення раунду ICO продюсер злив свої 40 мільйонів монет. У результаті вартість токена різко впала, інвестори виявилися у збитку, а проєкт закрився.
Фелтон вже встиг витратити прибуток від продажу токенів (близько $2,4 млн). Він купив за них особняк за $1,5 млн, Ferrari та діаманти.
У 2018 році Фелтон фігурував у ще одному скам-проєкті — біржі CoinSpark.
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