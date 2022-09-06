Глава Єврокомісії розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу — Finance.ua

Глава Єврокомісії розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу Вчора 11:23 — Енергетика

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи.

Про це фон дер Ляєн написала у Twitter

«путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію і маніпулюючи на енергетичних ринках. Йому це не вдасться. Європа візьме гору», — зазначила глава Єврокомісії.

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Вона нагадала, що виконавчий орган ЄС готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з високими цінами на енергетику.

За її словами, серед цих пропозицій будуть:

скорочення споживання електроенергії;

встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ;

допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору;

підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку.

Раніше Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз планує вжити термінових заходів, щоб спробувати стримати зростання цін на електроенергію, і готує пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

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Європейська правда За матеріалами:

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