Глава Єврокомісії розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу — Finance.ua
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Глава Єврокомісії розповіла, як у ЄС долатимуть енергетичну кризу

Енергетика
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про заходи, які планується запропонувати державам-членам ЄС для подолання енергетичної кризи.
Про це фон дер Ляєн написала у Twitter.
«путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію і маніпулюючи на енергетичних ринках. Йому це не вдасться. Європа візьме гору», — зазначила глава Єврокомісії.
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Вона нагадала, що виконавчий орган ЄС готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу впоратися з високими цінами на енергетику.
За її словами, серед цих пропозицій будуть:
  • скорочення споживання електроенергії;
  • встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ;
  • допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору;
  • підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку.
Раніше Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз планує вжити термінових заходів, щоб спробувати стримати зростання цін на електроенергію, і готує пропозиції щодо реформування ринку електроенергії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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