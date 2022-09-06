Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ — Finance.ua

Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ Вчора 09:14 — Енергетика

Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ

Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, у відповідь на зниження поставок російського газу до Європи.

Про це пише видання Euractiv з посиланням на розроблений документ ЄК.

Його обговорюватимуть на семінарі представники 23 країн ЄС 7 вересня і додатково обговорять міністри енергетики на позачерговій зустрічі в п’ятницю, 9 вересня.

Документ окреслює два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв або навіть повного припинення поставок з росії.

Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з росії, а другий — створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих «червоних зон».

У документі говориться, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси й не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних цінових зон є більш складним для реалізації завданням і «вимагає значної регулятивної та комплексної технічної підготовки».

Разом з тим критики ставляться скептично до ідеї обмеження цін, оскільки вона стане марною, якщо експорт російського газу в Європу впаде до нуля.

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