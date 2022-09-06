Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ — Finance.ua
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Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ

Енергетика
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Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ
Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ
Європейська комісія визначила два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ, у відповідь на зниження поставок російського газу до Європи.
Про це пише видання Euractiv з посиланням на розроблений документ ЄК.
Його обговорюватимуть на семінарі представники 23 країн ЄС 7 вересня і додатково обговорять міністри енергетики на позачерговій зустрічі в п’ятницю, 9 вересня.
Документ окреслює два можливі інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв або навіть повного припинення поставок з росії.
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Перший передбачає обмеження цін на імпортований газ з росії, а другий — створення адміністративних цінових зон для найбільш постраждалих країн ЄС, так званих «червоних зон».
У документі говориться, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси й не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних цінових зон є більш складним для реалізації завданням і «вимагає значної регулятивної та комплексної технічної підготовки».
Разом з тим критики ставляться скептично до ідеї обмеження цін, оскільки вона стане марною, якщо експорт російського газу в Європу впаде до нуля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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