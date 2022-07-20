Глава Єврокомісії не відкидає повного або часткового припинення постачання російського газу взимку — Finance.ua

Глава Єврокомісії не відкидає повного або часткового припинення постачання російського газу взимку Вчора 16:45 — Енергетика

Глава Єврокомісії не відкидає повного або часткового припинення постачання російського газу взимку

Європейський союз розробив екстрені плани щодо скорочення споживання газу на тлі побоювань, що росія може припинити його постачання взимку.

Про це на пресконференції заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає The Guardian

«росія нас шантажує. росія використовує енергію як зброю. І тому в будь-якому випадку, чи то часткове припинення поставок російського газу, чи повне припинення поставок, Європа має бути готова», — заявила фон дер Ляєн.

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Єврокомісія також представила план «Економте газ для безпечної зими». У плані пропонується мета добровільного скорочення споживання газу на 15% з 1 серпня 2022 року до 31 березня 2023 року.

Для досягнення цієї мети в ньому викладаються різні заходи, за допомогою яких держави-члени можуть заохочувати зниження попиту та споживання газу державним сектором, підприємствами та домогосподарствами. До кінця вересня держави-члени повинні оновити свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях, включивши до них заплановані заходи щодо скорочення попиту.

Комісія також прискорить роботу з диверсифікації постачання, включаючи спільні закупівлі газу, щоб розширити можливості ЄС щодо пошуку альтернативних джерел постачання.

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