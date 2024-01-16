Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від рф — Finance.ua

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від рф Сьогодні 19:46 — Енергетика

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від рф

Лише за два роки Європа зуміла взяти у власні руки свою «енергетичну долю» і відчутно скоротити залежність від російських енергоносіїв, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

«Минулого року вже тільки одна двадцята частина енергії, спожитої в Європейському Союзі, походила з росії», — сказала голова ЄК, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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При цьому вона зазначила, що енергетична криза створила напруженість у європейській економіці, породила страхи.

«Але ці страхи зрештою виявилися необґрунтованими», — вважає фон дер Ляєн.

За її словами, ціни навіть знизилися при тому, що була особливо холодна погода, а газосховища були заповнені достатньою мірою.

«Це показує, що Європа сьогодні значно стійкіша у своїй енергетичній системі», — констатувала голова ЄК.

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