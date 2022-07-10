Гетманцев розповів, як відбуватиметься списання кредитів на зруйноване житло — Finance.ua

Гетманцев розповів, як відбуватиметься списання кредитів на зруйноване житло Вчора 09:00 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, як відбуватиметься списання кредитів на зруйноване житло

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі національного телемарафону розповів, що саме передбачає прийнятий у першому читанні законопроєкт № 7441-1 про списання та замороження кредитів на зруйноване житло.

За його словами, якщо в наслідок воєнних дій противник знищив чи пошкодив житло, взяте в іпотеку, і це житло було єдиним місцем проживання для сім’ї, то такий кредит списують.

Якщо громадянин має декілька квартир і якесь житло придбано в кредит, то така позика заморожується до кінця війни. Те саме стосується і придбаної у кредит автівки.

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«Ми з вами говоримо, що в жодному суспільстві немає моральних підстав, щоб змушувати людину, яка втратила єдине житло, ще сплачувати за нього кредит. До того ж такі кредити не можуть компенсуватися банками, адже вони є комерційними установами — фактично бізнесом. Тому не можуть розв’язувати проблеми одних коштом інших. Ці проблеми вирішуються коштом держави», — зауважив Гетманцев.

Саме тому проголосований у першому читанні законопроєкт передбачає механізм, коли після війни держава компенсує списані кредити забудовникам і кредитним установам.

За словами Гетманцева, різниця між тим, що держава витрачає на війну і тим, що збираємо в середині країни, становить близько 120 млрд грн.

«120 мільярдів — це те, що ми витрачали в мирний час взагалі на місяць... Відбудова житла під час війни — це досить велике питання. У нас окрім цієї статті є й інші, які треба фінансувати», — сказав нардеп.

Данило Гетьманцев зауважив, що списання та замороження іпотечних кредитів розповсюджуватиметься на абсолютно усі банківські установи, які видавали ці позики.

Людям необхідно подати заяву, надати документи, що підтверджують втрату житла через бойові дії, і тоді відбувається списання кредиту із подальшою компенсацією від держави цьому банку чи забудовнику після завершення війни.

Довідка Finance.ua:

9 липня Верховная Рада прийняла за основу закон № 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникіжам, які втратили кредитне житло чи автівку;

дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.

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