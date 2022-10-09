Генеральний директор Apple озвучив найбільш перспективну, на його думку, технологію — Finance.ua
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Генеральний директор Apple озвучив найбільш перспективну, на його думку, технологію

Технології&Авто
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Генеральний директор Apple озвучив найбільш перспективну, на його думку, технологію
Генеральний директор Apple озвучив найбільш перспективну, на його думку, технологію
Тім Кук, виконавчий директор Apple Inc., у своєму нещодавньому інтерв’ю заявив, що доповнена реальність (AR) стане найбільшою технологією майбутнього. У свою чергу Кук висловив скепсис щодо метавсесвітів та технології віртуальної реальності (VR).
«Я вважаю, що AR — це глибока технологія, яка вплине на все... Нам сьогодні складно уявити, як ми колись жили без AR», — зазначив Кук.
СЕО Apple пояснив, чому корпорація не використовує термін «метавсесвіт» — Кук переконаний, що люди не мають повного розуміння, що це таке. Зазвичай термін використовується для опису платформ, які використовують технологію VR, де люди можуть взаємодіяти між собою.
Кук вважає, що віртуальна реальність — це «те, у що можна по-справжньому зануритися». Щоправда, він переконаний, що «технологія корисна для певних аспектів життя, але не як ефективний інструмент для спілкування». Гендиректор Apple додав, що компанія займається розробкою кількох нових продуктів на основі технології AR, включно з гарнітурою VR/AR та окулярами доповненої реальності (AR).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
noworries
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