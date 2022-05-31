Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії — Finance.ua
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Газового ембарго не буде в наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії - канцлер Австрії

Вчора 15:36Енергетика
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Європейський Союз не буде обговорювати газове ембарго в рамках наступного пакета санкцій проти росії за війну проти України.
Про це, як пише «Європейська правда», заявив у вівторок канцлер Австрії Карл Негаммер, прибувши на другий день саміту лідерів Євросоюзу в Брюсселі.
«Вчора було чітко зрозуміло, і сьогодні я знову скажу: газове ембарго не буде темою. Олаф Шольц також чітко заявив про це», — сказав він журналістам.
«Газ — це зовсім інше, ніж нафта, коли йдеться про безпеку постачання. російську нафту набагато простіше компенсувати... Газ — це зовсім інше, тому газове ембарго не буде питанням в наступному пакеті санкцій», — додав він.
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Після першого дня саміту, на якому лідери погодили нафтове ембарго з винятками постачання через трубопроводи, чиновники та дипломати заявили, що припинити закупівлю ЄС російського природного газу буде ще складніше.
Водночас глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що глави держав і урядів ЄС віддані виконанню своїх зобов’язань, взятих на саміті у Версалі в березні, щодо припинення десятиліть залежності від російських енергоносіїв.
Глава уряду Нідерландів Марк Рютте сказав, що лідери підійдуть до наступного раунду санкцій по-іншому, щоб не зайти у глухий кут.
«Сьогодні ввечері я та інші просили, щоб коли ми працюватимемо над сьомим пакетом, ми повинні заздалегідь обговорити всі технічні моменти, перш ніж почати обговорювати, як виглядатимуть фактичні санкції», — сказав Рютте.
За матеріалами: Економічна Правда
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