Газопровід між Фінляндією та Естонією відновив роботу — на ремонт витратили майже €40 мільйонів Сьогодні 19:48 — Енергетика

Газопровід між Фінляндією та Естонією відновив роботу — на ремонт витратили майже €40 мільйонів

Ремонтні роботи на газопроводі Balticconnector між Естонією та Фінляндією завершено — у понеділок, 22 квітня, по ньому пішов потік газу.

Про це повідомляє Yle.

Як зазначається, місце пошкодження знаходилося на глибині 60 метрів на морському дні. Ремонтні роботи проводили за допомогою дистанційно керованого обладнання, тобто без залучення водолазів.

Читайте також Швеція запропонувала ввести санкції проти нафтового флоту Москви та скрапленого газу

«Зазвичай ремонт такого масштабу займає від одного до двох років. Balticconnector було відремонтовано за сім місяців», — сказав Тійт Туміц, менеджер з технічного обслуговування трубопроводу естонської газотранспортної компанії Elering.

За даними Yle, ремонтні роботи обійшлися трохи менше 40 мільйонів євро.

«Ми будемо вести переговори зі страховою компанією, щоб покрити збитки. Рішення ще не прийнято», — повідомив Yle телефоном менеджер з комунікацій Elering Айн Кьостер.

Читайте також Україна незабаром стане експортером газу — голова НАК

Elering і фінська газотранспортна компанія Gasgrid закрили Balticconnector в перші години 8 жовтня через раптове падіння тиску. Того ж дня було виявлено несправність у кабелі передачі даних між Фінляндією та Естонією.

Нагадаємо, торік на газопроводі Balticconnector сталася аварія, коли трубопровід був, імовірно, пошкоджений якорем зареєстрованого в Гонконгу судна Newnew Polar Bear, що прямував з Калінінграда у Санкт-Петербург. Інцидент стався у виключній економічній зоні Фінляндії. Одночасно з газопроводом було пошкоджено телекомунікаційний кабель, що з'єднує Естонію і Фінляндію.

Після цього НАТО оголосило про посилення патрулювання в Балтійському морі.

На початку квітня Бельгія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Норвегія і Нідерланди підписали угоду про співпрацю з метою захисту підводної інфраструктури, в тому числі від можливих російських атак.

Загрози підводним кабелям і трубопроводам стали предметом особливої уваги західноєвропейських країн після вибухів на трубопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2», побудованих для транспортування газу з росії до Німеччини через Балтійське море у вересні 2022 року.

У травні 2023 року НАТО заявила, що росія може саботувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України, а глобальні ризики для безпеки ще більше зросли після війни в Газі.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.