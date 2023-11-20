Галущенко зробив заяву про стан енергосистеми перед зимою — Finance.ua

Галущенко зробив заяву про стан енергосистеми перед зимою Сьогодні 10:19 — Енергетика

Галущенко зробив заяву про стан енергосистеми перед зимою

Фахівці Енергоатому завершили планові ремонти на дев’ятому атомному блоці електростанцій.

Відтепер на повну потужність працюють усі енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Масштабну ремонтну кампанію на атомних станціях, яка тривала кілька місяців, завершено ще до початку зими та морозів», — сказав міністр.

Атомна генерація забезпечує понад 55% потреб країни в електроенергії, повідомив Галущенко.

«Це найбільш стійка та стабільна генерація, яка дала можливість вистояти нашій енергосистемі минулої зими. І впевнений: так буде і цього опалювального сезону», — заявив міністр.

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Галущенко відзначив професійну роботу енергетиків, зокрема атомників, які працювали з випередженням графіків. Щоб встигнути провести ремонти і зробити усе необхідне, аби блоки працювали і видавали електроенергію в мережу до завершення осіннє-зимового періоду.

«Також фахівці Енергоатома спільно з нашими партнерами з компанії Westinghouse зробили все можливе, аби атомні блоки ВВЕР 440, на яких раніше використовували російське паливо, вже цього року працювали на паливі, виробленому на заводі компанії у Швеції», — заявив міністр.

«Ми не тільки вчасно завершили ремонти, але й одночасно поставили крапку у монополії росії на цьому сегменті ринку ядерного палива», — сказав Галущенко.

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