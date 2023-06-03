Галущенко розповів про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику — Finance.ua
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Галущенко розповів про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику

Особисті фінанси
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Галущенко розповів про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику
Галущенко розповів про ймовірність подальшого підвищення тарифів на електрику
Підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн за кВт-год з 1 червня до 31 грудня 2023 року було вимушеним кроком, чи будуть наступні етапи — покаже проходження опалювального сезону.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини.
«Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося, як проходитиме опалювальний сезон. Але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження опалювального зимового періоду і відповідним чином не рухати ціни надалі», — наголосив він.
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Галущенко також спростував чутки про можливі віялові відключення світла.
«Насправді ми не очікуємо жодних масових відключень. Ми напрацювали цілу низку рішень, які передбачають як всередині держави, так і можливість забезпечення імпортною електроенергією, щоб стабілізувати систему. Тобто на сьогодні ми не бачимо ризиків запровадження віялових відключень», — додав глава Міненерго.

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