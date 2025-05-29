Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності — Finance.ua
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Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності

Технології&Авто
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Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності
Grok Маска заблокували в Європі через порушення конфіденційності
Чат-бот Grok, створений компанією xAI, яку очолює Ілон Маск, потрапив під блокування у 25% компаній по всій Європі. За даними аналітичної компанії Netskope, основні причини такого рішення — ризики порушення конфіденційності даних та потенційне поширення фейкової інформації.
Grok неодноразово звинувачували у просуванні неправдивих тверджень. Серед найгучніших інцидентів — повторення теорій змови, зокрема про «білий геноцид» у Південній Африці, а також сумнівні твердження щодо Голокосту. Такі заяви викликають особливе занепокоєння в країнах Європи, де діють жорсткі норми щодо мови ворожнечі та дезінформації.
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Окремі регулятори, зокрема Ірландська комісія із захисту даних, розпочали розслідування щодо того, чи могла платформа X (колишній Twitter), що належить Маску, використовувати публічні дописи користувачів з ЄС для навчання Grok без згоди. Якщо підтвердиться порушення GDPR — це може призвести до серйозних штрафів і нових обмежень.
Порівняно з Grok, інші популярні інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT або Gemini від Google, мають значно нижчий рівень блокування серед компаній — 9,8% і 9,2% відповідно. Це вказує на вищу довіру до конкурентів Grok у питаннях етики та безпеки даних.
Масове блокування свідчить про втрату довіри до Grok серед бізнес-структур у Європі. Щоб повернути довіру, xAI доведеться забезпечити повну прозорість у питаннях конфіденційності, боротьби з дезінформацією та відповідності законодавству ЄС. Без цього Grok ризикує залишитися поза межами європейського ринку.
За матеріалами:
double.news
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