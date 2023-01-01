Google назвали п’ять криптовалют, які шукали найчастіше у 2022 році — Finance.ua
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Google назвали п’ять криптовалют, які шукали найчастіше у 2022 році

Криптовалюта
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Google назвали п’ять криптовалют, які шукали найчастіше у 2022 році
Google назвали п’ять криптовалют, які шукали найчастіше у 2022 році
У 2022 році Bitcoin залишився в лідерах за запитами в пошуковій системі Google. Однак знижений попит на ринку призвів до того, що пошук за словами «купити криптовалюту», за даними Goggle Trends, показав найгірший результат із лютого 2020 року.
У 2022 році курси криптовалют сильно постраждали на тлі посилення політики ФРС, а також від колапсу криптоплатформ на зразок FTX, Terra, Celsius Network. Сумарна оцінка криптовалютного ринку впала на 70% за рік до $ 770 млрд.
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Портал про фінанси DollarGeek зібрав дані про те, які криптовалюти гуглили найбільше. На Bitcoin припадає понад 28 млн запитів (4,5 із США).
На другому місці розташувався Dogecoin — 5,85 млн запитів у світі. На третьому — Shiba Inu із 4,43 млн запитів.
Цікаво, що в США мем-валюта Shiba Inu випередила за популярністю DOGE (1,29 млн проти 729 000 запитів). Четверте місце — Ефіріум (3,84 млн запитів у світі). Завершує топ-5 криптовалюта Cardano — її шукали близько 1,47 млн разів.

Крипторинок: розвиток у 2022 та тренди 2023 🧐

За матеріалами:
noworries
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